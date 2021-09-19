صحة كربلاء توجه نداء الى الزائرين وأصحاب المواكب

دعت دائرة صحة كربلاء المُقدسة، اليوم الاحد، المُواطنين والزائرين وأصحاب المواكبِ الحُسينيةِ إلى التعاون في إفساح المجال أمام عجلات الإسعاف الفوري.

وقالت الدائرة في بيان "ندعو المُواطنين والزائرين وأصحاب المواكبِ الحُسينيةِ إلى التعاون في إفساح المجال أمام عجلات الإسعاف الفوري من مُستخدمي الطريق لنقل وعلاج الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة الإستجابة لإنقاذ أرواح الناس".

واضاف، "راجين من إخواننا المُواطنين والزائرين التعاون مع أبنائهم من منتسبي شعبة الإسعاف الفوري وإبداء المساعدة لهم كي يتمكنوا من أداء عملهم .. فشعارهم دائماً (نعمل لخدمتكم.. شكراً لتعاونكم معنا )".