الأخبار

الاستخبارات تداهم وكرا لداعش الارهابي وتحرق عجلة لهم في الانبار


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن مداهمة وكر لعناصر تنظيم داعش الارهابي في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان،، إنه "ضمن مهامها لتعقب وملاحقة فلول داعش الارهابي والوصول الى اوكارهم، واستنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٢٠، تمت مداهمة احد اوكار الارهاب الداعشي الذي يستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الارهابية، والاستيلاء على عجلة نوع دايو برنس تستخدم للتنقل وتوفير الدعم اللوجستي بالاضافة الى افرشة واغطية في شمال قرية الذعذاع التابعة لمنطقة الصكار في صحراء الرطبة بالانبار".

وأشارت إلى أنه "تم حرق العجلة من قبل قوة الواجب فيما تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الوكر ومحتوياته بالكامل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة كربلاء توجه نداء الى الزائرين وأصحاب المواكب
وزارة الصحة تسجل انخفاضاً كبيراً باعداد المراجعين إلى مستشفياتها من الملقحين المصابين بالوباء بسبب اعراضهم الخفيفة
الاستخبارات تداهم وكرا لداعش الارهابي وتحرق عجلة لهم في الانبار
الصحة: تسلمنا دفعة جديدة من لقاحات كورونا
العتبة الحسينية المقدسة تنفي انباء عودة صلاة الجمعة
إصدار 12 ألف تأشيرة دخول للزوار الايرانيين الى العراق
الخبير الأمني صباح العكيلي : استهداف مقرات الحشد غاية امريكية لادخال الدواعش
كمين يطيح بثلاثة “دواعش” بعملية امنية استباقية في الفلوجة
القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد
القبض على 20 مطلوباً بينهم ثلاثة متهمين بالإرهاب في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك