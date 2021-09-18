الصحة: تسلمنا دفعة جديدة من لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، وصول شحنات جديدة من لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن “الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية اعلنت عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتصل كمية الجرع إلى أكثر من 400 ألف جرعة”.

وأكدت أنه “تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصصة لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان”.