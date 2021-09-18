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الخبير الأمني صباح العكيلي : استهداف مقرات الحشد غاية امريكية لادخال الدواعش


اعتبر الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , الاستهداف الأخير الذي طال الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية يقع ضمن خطة أمريكية صهيونية لفتح ثغرات لدخول الدواعش للأراضي العراقية.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاستهداف الأخير الذي طال قطعات الحشد الشعبي وفي مناطق محددة هدفه فتح المجال لدخول مجاميع داعش من الأراضي السورية الى داخل العراق ” , مبينا ان “الاستهداف الأخير الذي طال مقرات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية يقع ضمن خطة أمريكية صهيونية لفتح ثغرات لدخول الدواعش داخل الأراضي العراقية لتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الامن والاستقرار” .

وأضاف ان “الضربات المستمرة التي تقوم بها القوات الامريكية الجوية هدفها الأساس افشال العملية الانتخابية وتهديد الامن في بغداد وبعض المحافظات “، كاشفا عن “وجود اداوات داخلية تعمل مع الامريكان وتسهل لهم كافة المعلومات لاجل افشال العملية الانتخابية المقبلة”.

وكان مصدر امني صرح امس  الثلاثاء أن أربعة صواريخ من طائرة “مجهولة” استهدفت عجلات تابعة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا.

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