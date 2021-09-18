القبض على 20 مطلوباً بينهم ثلاثة متهمين بالإرهاب في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على 20 مطلوباً بينهم ثلاثة متهمين بالإرهاب في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما غربي بغداد".

واضافت ان "قوة من اللواء السادس شرطة اتحادية القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والمطلوب إلى محكمة استئناف الانبار".

وتابعت "كما تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشر من القبض على (10) متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

واردفت ان "قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (7) مطلوبين للقضاء بتهم التهديد، والشروع بالقتل، والاحتيال، وترويج المخدرات، وضبط مواد مخدرة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".