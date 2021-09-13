الفتح: العودة للاتفاقية الصينية كفيل بانهاء الازمة الاقتصادية في العراق

رهن تحلف الفتح، الاثنين، انهاء الازمة الاقتصادية والفوضى في المشاريع بالعراق بالعودة بالاتفاقية مع الجانب الصيني، مبينا ان سوء الادارة للحكومة الحالية خلق الكثير من الاخفاقات الاقتصادية رغم ارتفاع الاسعار.

وقال عضو تحالف الفتح خالد السراي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “العودة للاتفاقية الصينية بعد الانتخابات ستكون اولوية لدى التحالف والقوى المتحالفة معه “.

واضاف ان “الاتفاقية الصينية كفيلة بانهاء حالة الفوضى في المشاريع العراقية فضلا عن انهاء البطالة عبر انشاء مشاريع ومصانع لتشغيل الايدي العاملة العراقية وانشاء بنى تحتية لجب الاستثمارات الاجنبية”.

واشار السراي الى ان “سوء الادارة والتخطيط لدى الحكومة الحالية والحكومات السابقة ادى الى تراجع الدينار امام الدولار رغم ارتفاع اسعار النفط وانتهاء الحرب على الارهاب التي ارهقت موازنة الدولة