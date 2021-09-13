مسجدي يكشف تفاصيل الاتفاق بين العراق وايران بشأن الغاء تأشيرة الدخول

كشف السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، تفاصيل الاتفاق بين بلاده والعراق بشأن إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين.

وقال مسجدي للصحفيين على هامش زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مدينة مشهد صباح اليوم الأثنين، عن الإعفاء من التأشيرة إنه "وفقا للاجتماعات المشتركة التي عقدت بين رئيس الوزراء ومسؤولي إيران، فان المسافرين الايرانيين الذين يسافرون الى العراق جوا فقط لن يحتاجوا الى الحصول على تأشيرات دخول".

وبين أن "تنفيذ هذا القرار سيتم بعد اكمال زيارة الأربعين".

واضاف مسجدي "في الوقت الحالي، ستقتصر الإعفاءات من التأشيرات للسفر إلى العراق على السفر الجوي، لكنها قد تمتد إلى السفر البري بعد إدارة أزمة كورونا وتراجع الوباء".