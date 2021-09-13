الفياض يتحدث عن تفاصيل عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاثنين، عن تفاصيل بشأن عودة 30 ألف عنصراً من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.

وقال الفياض خلال مؤتمر صحافي "حصلنا على الموافقة بالعودة لـ 30 الف من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات هيئة الحشد"، مبيناً أن "مساعي إعادة المفسوخة عقودهم بدأت منذ عهد أبو مهدي المهندس".

وأكد، أن "البرلمان لم يخصص اي أموال للمفسوخة عقودهم لحسابات سياسية".

وبين أن "اولوية العودة ستكون للجرحى من أبناء المفسوخة عقودهم"، مردفاً "سنشرع بتشكيل اللجان لانجاز عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

ودعا الفياض، الحكومة إلى "حل مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم".