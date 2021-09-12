النائب سركوت شمس الدين : تحالف اربيل وانقرة كان سببا في استمرار الهجمات التركية

اكد النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الأحد، وجود تحالف بين انقرة واربيل من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، لافتا الى ان التحالف المذكور وصمت الحكومة المركزية كانت سببا في استمرار الهجمات التركية على مناطق شمال العراق.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي ان “وزير الدفاع ومن خلاله حديثه في ملتقى الرافدين اشار الى وجود تأكيدات بشأن اتفاق سري بين بغداد وانقرة على تنفيذ ضربات وهجمات تركية على مناطق شمال العراق”.

واضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه تحالف مع الجانب التركي عسكريا وامنيا وسياسيا، حيث هناك اتفاق سياسي واضح وضوء اخضر لاستمرار العمليات التركية داخل العراق”.

وأوضح شمس الدين، ان “استمرار الهجمات التركية على مناطق العراق يعد خرقا للسيادة خصوصا مع صمت حكومتي المركز والاقليم على تلك الهجمات وعدم اتخاذ اي اجراءات رادعة للحفاظ على المناطق الشمالية”