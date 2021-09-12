ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم “حاوي العظيم” الى 5 شهداء وجرحى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاحد، ارتفاع ضحايا هجوم داعش في حاوي العظيم شمال ديالى الى 5 شهداء وجرحى.

وقال التميمي في حديث صحفي ان” 3 جنود استشهدوا واصيب اثنين اخريين في حصيلة نهائية لضحايا هجوم ارهابي شنه داعش على نقاط الجيش في حاوي العظيم قرب ناحية العظيم(75كم شمال بعقوبة)”.

واضاف التميمي،ان” الوضع تحت السيطرة الامنية وهناك تعزيزات كبيرة وصلت الى موقع الهجوم لتعقب خلايا داعش التي هربت صوب تلال صلاح الدين في الجهة الاخرى من حاوي العظيم”.

وتشهد ديالى تكرار لمسلسل الخروقات الامنية بين فترة واخرىة ما يؤدي الى سقوط ضحايا”