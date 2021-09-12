قوات الجيش تحبط اعتداء ارهابيا في حاوي العظيم بديالى

اكد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الاحد، احباط اعتداء ارهابي على نقطة مرابطة للجيش في حاوي العظيم شمال ديالى.

وقال العزاوي في حديث صحفي،ان” قوات الجيش احبطت اعتداء ارهابي على نقطة في حاوي العظيم في اطراف ناحية سد العظيم(80كم شمال بعقوبة) لافتا الى اصابة 3 جنود بجروح”.

واضاف العزاوي،ان” قوات الجيش تسيطر على الموقف الامني حاليا وتشن عمليات تمشيط واسعة لتعقب الارهابين”.

وتشهد منطقة حاوي العظيم هجمات متكررة بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا”