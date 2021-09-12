تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت الدواعش في كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت الدواعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ، ان "القوات الأمنية تواصل متابعة تحركات العناصر الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، فبعد أن حاولت مجموعة إرهابية التعرض على إحدى نقاط اللواء ٢٠ في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، تم توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية".

واضافت انه "وبعد رصد المجموعات تم توجيه طائرات القوة الجوية للمعالجة، اذ نفذت ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم"، لافتة الى ان قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان وعثرت على ٦ قتلى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن حزام ناسف وكاميرات واسلحة وعبوات ناسفة".

وختمت "وما زالت القوات الأمنية تواصل البحث والتفتيش ضمن موقع الحادث".