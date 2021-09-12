صادقون تدعو الحكومة لاعطاء الحشد الشعبي دور لمواجهة داعش في كركوك

دعت كتلة صادقون النيابية، الاحد، الحكومة لاعطاء الحشد الشعبي دور في مناطق كركوك الساخنة لانهاء التواجد الارهابي بشكل نهائي.

وقال عضو المكتب السياسي للكتلة سعد السعدي في تصريح ل/ المعلومة/ إن ” ما نشهده من عمليات ارهابية في بعض المناطق الغربية وكركوك هو نتيجة ضعف الجهد الاستخبارتي وعدم اعطاء دور للحشد الشعبي لمسك الارض “.

ولفت أن ” من اهم اسباب الهجمات المتكررة في بعض المناطق مثل كركوك هي ضعف الجهد الاستخباراتي وضعف القوة الماسكة للارض “.

وأشار الى ” ضرورة اعطاء الحشد الشعبي دور في حماية الارض من جرذان داعش لما لديه من خبرات ميدانية كبيرة في مواجهة الارهاب “.

يذكر أن بعض المناطق الغربية تشهد خروقات امنية كبيرة بين الحين والاخر .