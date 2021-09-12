العرداوي: الكثير من ملفات الفساد ظهرت الان واغلبها على خصوم الحلبوسي

كشف عضو حركة حقوق، عباس العرداوي، الاحد، بان خصوم الحلبوسي ظهرت عليهم الكثير من ملفات الفساد هذه الفترة.

وقال العرداوي، في تصريح صحفي ان” مستوى التسقيط السياسي الذي وصل اليه الحال في الحكومة الحالية محرج جدا وخير دليل ما يظهر اليوم من ملفات فساد ضد خصوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

واضاف، ان” اختيار هذا الوقت بالتحديد له ابعاد سياسية وانتخابية ودليل دامغ على بلوغ هذا الأسلوب اعلى مستويات التدني الثقافي والأخلاقي”.

واشار الى ان” انتهاز الفرص من قبل البعض وبدء مرحلة التسقيط السياسي ليس له مبررات الا الإطاحة بالخصوم في وقت لا يمكن اصلاح الامر فيه”.

وظهرت مؤخرا الكثير من ملفات الفساد على قوى سياسية ابرزهم المرشح جمال الكربولي الذي يعد منافسا شرسا في المجموعة السنية لرئيس البرلمان الحالي