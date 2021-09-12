الفتح: هدفنا إنصاف المحافظات الجنوبية في الدورة المقبلة

أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد، ان هدف التحالف في الدورة البرلمانية المقبلة إنصاف المحافظات الجنوبية التي عانت الاهمال وسوء الخدمات خلال السنوات الماضية.

وقال عضو تحالف الفتح عن محافظة ذي قار قسطل العجلي في تصريح صحفي، ان” تحالف الفتح وخلال الدورة النيابية المقبلة يطمح إلى إنصاف ومراعاة واقع المحافظات الجنوبية من خلال مراقبة دور الحكومة المحلية والاتحادية”.

وأشار العجلي الى ان” المواطنين في محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان يعانون من الفقر والإهمال وقلة فرص العمل”، مبينًا ان” تحالف الفتح سيركز بالدرجة الاولى على الواقع الخدمي والاقتصادي في الجنوب”.

يشار الى ان، المحافظات الجنوبية تتمتّع بموارد اقتصادية وبشرية هائلة، إلا أن سكانها يعانون الفقر والاقصاء من قبل الحكومات المتعاقبة.