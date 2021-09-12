وزير الداخلية في كربلاء لمناقشة الخطط الخاصة بتأمين الزيارة الاربعينية

وصل الى كربلاء المقدسة وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بتأمين الزيارة الاربعينية والية نشر القطعات العسكرية.
وقال مصدر صحفي ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش الفريق عبد الامير يار الله وصلا الى كربلاء وتوجها بشكل مباشر الى مقر قيادة عمليات كربلاء للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بتأمين الزيارة الاربعينية والية نشر القطعات العسكرية”.
واضاف ان “ممثلين عن الحشد الشعبي ومحافظ كربلاء تواجدوا في مقر قيادة العمليات من اجل التنسيق والعمل المشترك في هذه الزيارة التي تعد من اكبر الزيارات المليونية التي تشهدها كربلاء وتستمر لاكثر من 10 ايام”
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