النائب محمد الشبكي : تركيا تحاول فرض الامر الواقع على اراضي العراق التي سيطرت عليها

كشف النائب، محمد الشبكي، الأحد، عن وجود نية تركية لفرض سياسة الأمر الواقع على الأراضي العراقية التي دخلتها قواتها.

وقال الشبكي في تصريح ل /المعلومة/، ان” السياسة التركية الجديدة لديها رؤية استعمارية جديدة بعد فشل العقد “التركي الكردي”، للسيطرة وإيجاد اجندات معينة في الأراضي العراقية”.

وأضاف، انه” في الآونة الأخيرة حدث تقاطع بين الارادة التركية والكردية ومحاولتها السيطرة على الموصل بواسطة الكرد ومن خلال ايجاد الاجندات وتحشيدها في البلاد”.

واشار الى ان” هذا الامر كان ليتم في إطار اتفاق استراتيجي بين الإقليم وانقرة لكن رؤية تركيا الجديدة أثارت مخاوف الكرد ما أدى إلى انهيار هذا الاتفاق بشكل كامل”.

يشار الى انه ما تزال القوات التركية تتجول مناطق بعشيقة وعدد من قرى ومدن محافظة الموصل وتمارس دورها في فرض التوجيهات والسياسات القادمة من أنقرة وليس بغداد