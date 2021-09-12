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تفاصيل لقاء الكاظمي ورئيسي


أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رغبة العراق في توسعة التبادل التجاري والإقتصادي ومجمل نواحي الشراكة البينية مع إيران.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير "ترأس ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي، الاجتماع الموسع بين الوفدين العراقي والإيراني، الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الايرانية طهران".

وجدد الكاظمي، وفق البيان، "التهنئة بالتوفيق لرئيسي في توليه مهامه، ولحكومته التمنيات بالسداد والنجاح، مؤكداً أن تجدد زيارته الى إيران، يبيّن الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز التعاون بين البلدين، وتطلعه الى تعضيد الشراكة الثنائية".

وأوضح، أن "جملة من الروابط والعلاقات الوطيدة في مختلف المجالات تجمع العراق بجارته إيران، وإن هناك رغبة في توسعة التبادل التجاري والإقتصادي ومجمل نواحي الشراكة البينية"، مشيراً إلى أن "العراق ساعٍ لاتخاذ خطوات مهمة فيما يتعلق بالإلتزامات المالية تجاه إيران، وعمليات كري شط العرب

وكشف الكاظمي، عن "نية العراق إتخاذ قرار برفع شرط الحصول مسبقاً على سمات الدخول أمام الزائرين الإيرانيين القادمين عن طريق المطارات، وذلك بعد انقضاء مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مبيناً أن الأجهزة الحكومية العراقية تبذل قصارى جهدها لإنجاح وتسهيل هذه المناسبة أمام المشاركين القادمين من جميع الدول الإسلامية".

بدوره، ثمّن الرئيس الايراني "خطوة الكاظمي في تسهيل دخول الزوّار الإيرانيين المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، كذلك الجهود الثنائية المبذولة في تسريع الرّبط السككي بين البلدين".

وأكد رئيسي "رغبة حكومته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، حيث تضع هذا المسعى في مصاف أولوياتها، مذكّراً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بأن وجود عراقٍ قويٍ ومقتدر سيخدم المنطقة، مثلما يصب في صالح العلاقات الإيجابية بين البلدين".

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