برلماني كردي: شركات الاستثمار في كردستان واجهة سياسية فقط

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان أحمد دبان، الأحد، أن أغلب شركات الاستثمار في كردستان هي واجهة لأحزاب وشخصيات سياسية وعوائل السلطة.

وقال دبان ل /المعلومة/ إن “تلك الشركات هي المسيطرة على حركة الاستثمار والمشاريع، وأحزاب السلطة لها فائدة من جميع المشاريع التي تنفذ، وهناك عمولات لشخصيات متنفذة داخل الحزبين”.

وأضاف أن “الكثير من الشركات الأجنبية رفضت العمل في إقليم كردستان بسبب سياسة أحزاب السلطة والإجراءات التي تتبعها في طلب عمولة مالية مقابل تنفيذ المشاريع”.

وكان مصدر أمني قد كشف عن صدور مذكرات قبض بحق عدد من رجال الأعمال والتجار في مدينة السليمانية.