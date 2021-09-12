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كتلة نيابية تدعو للتحقيق بشان انفاق المرشحين من الاموال العامة في الانتخابات النيابية


دعت كتلة بيارق الخير النيابية، الاحد، للتحقيق في انفاق مرشحين اموال طائلة في لانتخابات النيابية، متهمة بعض القوى السياسية باستغلال مشاريع عامة في تمويل الدعاية الانتخابية.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي في تصريح صحفي ان” بعض المرشحين انفقوا اموال طائلة من خلال تبني اقامة مشاريع وبميزانيات طائلة ما اثار علامات استفهام حول مصدر تلك الاموال”.

واضاف الخالدي،ان” انفاق اموال طائلة جزء كبير منها يمثل المال السياسي يستدعي تحقيق موسع لبيان مصدره خاصة وان حجم الانفاق بلغ مليارات الدنانير ما يثير الكثير من الشكوك مؤكدا ضرورة وضع محددات لحجم الانفاق وبيان مصادر تلك الاموال”.

واشار الى ان” المال السياسي يستخدم في التاثير على المناطق من اجل كسب اصوات الناخبين بشكل بعيد عن الشفافية ولايعطي العدالة بين كل المرشحين داعيا الى ضرورة اجراء تحقيق موسع لكشف مصادر الاموال الطائلة التي تتدفق على بعض المرشحين”.

وبدات القوى السياسية منذ اسابيع عدة حراك مبكر لخوض الانتخابات النيابية المزمع اجراءاها في تشرين الاول القادم”.

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كتلة نيابية تدعو للتحقيق بشان انفاق المرشحين من الاموال العامة في الانتخابات النيابية
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