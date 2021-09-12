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بابل.. القبض على مطلوبين بينهم متاجرين بالمخدرات


اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن القاء القبض على مطلوبين للعدالة بينهم متهمين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة .

وقالت القيادة في بيان انه "تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بجريمة الخطف، وآخرين بقضايا سرقات منفصلة، وذلك من خلال ممارسات أمنية نُفِّذت في مناطق متفرقة من المحافظة بغية متابعة مذكرات القبض، وتعزيز إجراءات الأمن".

واضافت ان "مفارز قسم شؤون المخدرات ألقت القبض من خلال ممارستين أمنيتين منفصلتين على اثنين من المتهمين ضبط بحوزتهما على كمية من الحبوب المخدرة مع أدوات تستعمل للتعاطي، في حين تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون (النيل)، من إلقاء القبض على ( 3 ) متهمين عثر بحوزتهم خلال إجراءات تفتيش الوافدين عند مداخل مدينة الحلة الشمالية على حوالي ( 47 ) حبة مخدرة مع امبولة استنشاق مخدرات، و( 3 ) أدوات تستعمل للتعاطي".

واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين كافة".

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