تركيا تعلن مقتل أربعة من جنودها في العراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن جنديين تركيين قتلا في عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق ليرتفع عدد ضحايا الجيش في مطلع الأسبوع إلى أربعة قتلى.

وبعد مقتل جنديين يوم السبت في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا، قالت الحكومة إن واحدا من الجنود الثلاثة الذين أصيبوا في الحادث توفي في وقت لاحق.

وقالت وزارة الدفاع إن القتيل الرابع سقط في شمال العراق بعد هجوم شنه "إرهابيون انفصاليون" على عربة عسكرية تركية كانت خارجة من إحدى القواعد، وأضافت أن جنديا آخر أصيب بجروح.