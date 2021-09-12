إيران تعلن عن إجراء جديد يخص زوار أربعينية الإمام الحسين

أكد متحدث مصلحة الجمارك الايرانية أن المنافذ الحدودية البرية المشتركة مع العراق مغلقة امام عبور الزوار الايرانيين للمشاركة بذكرى أربعينية الامام الحسين (ع).

وأوضح "روح الله لطيفي" في حديث نقلته وكالة "فارس" إنه "وبناء على قرار الحكومة العراقية فان نقل الزوار من ايران سيتم جوا مهيبا بالزوار بعدم التوجه للمنافذ البرية".

وشدد المتحدث على أنه "وعلى ضوء القرارات المتخذة في المحافظات الحدودية مع العراق سيتم ارجاع الزوار ولايسمح لهم بالعبور".

واتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الاحد، على زيادة عدد الزوار الايرانيين المشاركين في زيارة الاربعينية، والغاء التأشيرة بين العراق وايران.