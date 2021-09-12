النائب عن الفتح ميثاق الحامدي : مكونات التحالف متماسكة تنظيميا وجماهيريا وستحقق نتائج متقدمة

اكدت النائب عن تحالف الفتح النائب ميثاق الحامدي , الاحد , ان مكونات التحالف تعمل بشكل متضامن وهي الان اقوى التحالفات تماسكا من حيث التنظيم والجمهور , مبينة ان اغلب القوى السياسية الرئيسية قد اعترتها انقسامات وانشقاقات خلال الدورة الانتخابية الحالية الا تحالف الفتح ولذلك فانه سيحقق نتائج متقدة خلال انتخابات تشرين المقبلة .

وقالت الحامدي في تصريح صحفي, ان ” سر نجاح تحالف الفتح يكمن في وحدته وتماسك تنظيماته السياسية التي تعمل منذ انطلاق التحالف الى اليوم بتضامن دون ان يحدث فيه أي شرخ او انشقاق كما حدثت لاغلب القوى السياسية ومنها الرئيسية ” .

وأضافت ان ” الاستبيانات الميدانية والتقارير تؤكد بان تحالف الفتح مازال القوة السياسية الشيعية التي ستمتلك اكبر المقاعد وذلك بتماسك جمهوره العريض في كافة المحافظات العراقية ” .

وأشارت الحامدي ان ” التحالف سيحقق نتائج إيجابية ومتقدمة خلال انتخابات تشرين المقبلة بسبب التزامه بالبرنامج السياسي والاقتصادي واصراره على استقلالية القرار السياسي والدفاع عن حقوق العراقيين وحقوق الحشد الشعبي المقدس ”