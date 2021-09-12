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محافظة نينوى تسجل اول وفاة بـ"الحمى النزفية"


اعلنت محافظة نينوى، اليوم الاحد، تسجيل اول حالة وفاة بـ"الحمى النزفية".

وقال قائمُمقام ُالموصل زهير الاعرجي في بيان إن "فرق المراقبة التابعة لقائممقامية ُالموصل رصدت اول اصابة لجزار من اهالي ُالموص ، توفي بعد انتقال العدوى من احدى المواشي له".

واضاف الاعرجي إنه "لن يتهاون بالاجراءات القانونية بحق الجزارين الذين لا يلتزمون بالاجراءات الصحية ومن يقومون بجزر المواشي خارج المناطق المخصصة وتتراوح الغرامة بين ٢٥٠ الى ٥٠٠ الف دينار فضلا عن سحبِ الاجازة واغلاق محال الجزارة المخالفة بشكلٍ نهائي".

من جهته اكد مدير المستشفى البيطري عُدي العبادي ان "الوضع تحت السيطرة وتم تعفير دار الشخص المصاب ومحل الجزارة".

وشدد على "اهمية الوقاية من هذا المرض الذي قد يصيب الجزارين الملامسين للحيوانات المصابة وايضا ربات البيوت ممن قد يشترون اللحوم المصابة بالمرض"، داعيا المواطنين الى "شراء اللحوم المختومة والمذبوحة بطريقة رسمية".

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محافظة نينوى تسجل اول وفاة بـ"الحمى النزفية"
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