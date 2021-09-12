الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت 3554 إصابة جديدة، مقابل تماثل 6789 حالة للشفاء، وتسجيل 51 حالة وفاة بالفيروس". وأشارت إلى "تلقي 63827 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة".