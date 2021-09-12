الكاظمي ورئيسي يتفقان على زيادة اعداد زائري الاربعينية الايرانيين والغاء التأشيرة

اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على زيادة عدد الزوار الايرانيين المشاركين في زيارة الاربعينية، والغاء التأشيرة بين العراق وايران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الكاظمي ورئيسي في العاصمة طهران، حيث اكد الرئيس الايراني، ان "الكاظمي وافق على زيادة عدد زائري الاربعينية الايرانيين"، كاشفا عن "اتفاق يقضي بالغاء التأشيرة بين العراق وايران".

واعرب الرئيس الايراني، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات العميقة مع العراق".

من جهته اشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى انه "ناقش مع الرئيس الايراني ملفات اقتصادية والربط السككي وزيادة التبادل التجاري، وملفات اخرى تعزز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية".

واضاف "نشكر كل من وقف مع العراق في حربه ضد داعش"، لافتا الى ان "ايران وقفت مع العراق من اللحظة الاولى بحربه ضد الارهاب".