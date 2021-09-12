أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على 22 متسللا قرب الحدود السورية وضبط اسلحة واعتدة متنوعة.

وذكرت الخلية في بيان انه "من خلال المتابعة وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة مشتركة من الفوج الاول باللواء ٧١ في الفرقة ١٥ ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على 22 متسللا قرب الحدود السورية".

واضافت، انه "تم العثور على ٦ بنادق نوع كلاشنكوف و ٥٠٠٠ صاعق تفجير، حيث اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اصولياً، وتم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات".