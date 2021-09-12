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القبض على متهمين بالقتل والسرقة والتزوير في بغداد


اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا القتل والسرقة والتزوير في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين لارتكابهما جريمتي قتل ضمن مكاتب مكافحة اجرام الحرية والزهور"، مشيرة الى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المواد القانونية ٤٠٦ ، ٤٠٥ ق.ع".

واضافت "فيما تم تنفيذ أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة والكرادة وحسينية المعامل والقدس والنهروان وحي العامل والتاجي والغزالية والصالحية وابي غريب والمحمودية ومكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ حيث تم توقيفهم وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٢٤٣ ، ٤٥٦ ، ١٥٤ قرار ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٣٣١ ، ٢٧٩ ق.ع".

 

ولفتت الى "القاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والشعب وباب الشيخ والكرامة والمنصور وتم توقيفهم وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤، ٤٦١ ق.ع".

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