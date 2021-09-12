سقوط صواريخ في محيط مطار أربيل

أفاد مصدر أمني، السبت، بسقوط صواريخ في محيط مطار أربيل.

وقال المصدر إن "صواريخ عدة سقطت، مساء اليوم، في محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق".

وأضاف المصدر أن "اسايش اربيل انتشرت بكثافة بالقرب من المطار وتم اغلاق جميع الطرق المؤدية اليه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.