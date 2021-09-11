عداد الإصابات يواصل الانخفاض.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 6685 حالة للشفاء، وتسجيل 51 حالة وفاة".

وأشارت إلى "تلقي 20716 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة".