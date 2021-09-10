بينهم مسؤولون .. الأمن العراقي يظفر بصيد ثمين من عناصر داعش الارهابي

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش الارهابي بينهم مسؤولون وذلك في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان إن مفارزه في المحافظة وبناءً على مذكرات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على (5) عناصر ينتمون لداعش الارهابي.

وأضاف أن احدهم مسؤول وكر لايواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة، والاخر مسؤول عن واردات النفط، ويعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، وما تبقى منهم يعملان كمقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها.

ووفقا للبيان فإنه جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنية بالعبوات خلال معارك تحرير مدينة الموصل.

وأشار البيان إلى أنه تمت احالة هؤلاء جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.