استشهاد شخصين بينهم لاعب كرة قدم بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

اكد القيادي في الحشد العشائري احمد العزاوي، الجمعة، استشهاد شخصين بينهم لاعب كرة قدم بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب بعقوبة.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عبوة ناسفة موضوعه على جانب طريق زراعي قرب قرية عرب برغش في اطراف ناحية جديدة الشط(30كم شمال غرب بعقوبة) انفجرت على مركبة ما اسفر عن استشهاد شخصين بينهم لاعب كرة قدم في فريق شعبي”.

واضاف العزاوي،الاجهزة الامنية فتحت تحقيق عاجل في ملابسات الحادث الذي يعد الاول من نوعه منذ سنوات طويلة”.

وتشهد ديالى خروقات امنية بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا”.