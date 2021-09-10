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اعتقال داعشيين اثنين بعملية امنية شمال الفلوجة


افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة، باعتقال عنصرين من ابرز عناصر ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق شمالي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة ، تمكنت من اعتقال اثنين من عناصر التنظيم الاجرامي كانا متواجدين داخل المناطق المستهدفة لحظة عملية اقتحامها من قبل القوات الامنية دون وقوع أي مقاومة مسلحة “.

واضاف ان” القوات الامنية طوقت المناطق المستهدفة بصورة مفاجئة ما دعا عنصري ارهابي داعش الى الاستسلام ، موضحا ان”. القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم ، مؤكدا ان المعتقلين شاركا في مهاجمة القوات الامنية اثناء عمليات تحرير مدن الانبار “.

يشار الى ان مسؤول رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية اكد لـ” المعلومة” في وقت سابق وجود بقايا لخلايا التنظيم الاجرامي في مناطق مختلفة من مدن الانبار”.

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