حزب البارزاني: سنعود لكركوك والمناطق الاخرى خلال الايام المقبلة بعد الاتفاق مع بغداد

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، الجمعة، عن قرب عودته الى كركوك والمناطق المتنازع عليها من اجل خوض الانتخابات المقبلة، مبينا ان العودة تاتي بعد الاتفاق مع بغداد.

وقال القيادي في الحزب ووزير الاعمار والاسكان سابقا بنكين ريكاني في تغريدة لهان “الحزب الديمقراطي سيعود الى المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وطوزخورماتو وديالى خلال الفترة القريبة القادمة بناءً على اتفاقات مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية”.

واضاف ريكاني ان “الحزب الديمقراطي سيكون له دوره ونشاطه السياسي اسوة بالأحزاب والقوى الاخرى في المرحلة المقبلة”.

وتعارض القوى السياسية المختلفة عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها بعد استفتاء اقليم كردستان بشان المناطق المتنازع عليها واقليم كردستان