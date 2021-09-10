الحشد الشعبي يفكك ويفجر مخلفات حربية في بادية النجف

أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تفكيك وتفجير مخلفات حربية في بادية النجف.

وذكرت مديرية إعلام الحشد، في بيان أن “قوة مشتركة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي وشرطة محافظة النجف الأشرف، نفذت عملية استباقية ضمن قاطع المسؤولية محور بادية النجف الهدف منها تأمين البادية والخط الاستراتيجي”.

وأضاف البيان، أن “ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مخلفات حربية في المنطقة، حيث باشرت الهندسة العسكرية التابعة للواء الثاني بالحشد الشعبي بتفكيك عدد منها وتفجير عدد آخر وذلك لتأمين البادية والمواطنين الذين يسكنون فيها”.ا