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الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية ثأر الأبطال لتأمين الحدود مع سوريا


كشف قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الجمعة، عن نتائج اليوم الأول من عملية ثأر الأبطال، التي انطلقت فجر اليوم وفق معلومات استخبارية دقيقة لتأمين الشريط الحدودي العراقي – السوري والمناطق الواقعة بين الحدود وطريق عكاشات.

وقال مصلح في تصريح صحفي ، إن “اليوم الأول من العملية شمل تأمين 9 مناطق مهمة أمنيا منها، (وادي عزام، ووادي الردكا، وصويب، والفيدة، ووادي الخرش، ومكر الذيب، ووادي صواب) إضافة للمناطق المحاذية للشريط الحدودي”.

وأضاف، أن “العملية جاءت بنتائج مهمة وفق ما خطط لها ألا وهي محاصرة العدو من الجهات كافة ثم الانقضاض عليه”، مؤكدا أن “ابطال الحشد الشعبي المشاركين في العملية يتمتعون بروح عالية من الانضباط وهذا ساهم كثيرا بانجاح اليوم الاول من العملية”.

وتابع، أنه “أكدنا على التعامل الحسن والانساني مع رعاة الاغنام وساكني المناطق الصحراوية والذين يستغلهم العدو للتمويه والاختباء ويتحتم علينا حمايتهم وحماية ممتلكاتهم من استغلالها من قبل عصابات داعش الإرهابية”

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