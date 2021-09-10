نائب عن الفتح: اميركا تقدم خدماتها لداعش الارهابي وتستهدف قطعاتنا الامنية

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، استمرار تواجد القوات الاميركية على ارض العراق، لافتا الى ان تلك القوات تقدم المعونة لداعش الارهابي باستهدافها القطعات الامنية وخاصة المرابطة عند الحدود.

وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “جميع الاسباب تدفعنا باتجاه المطالبة والاصرار على اخراج القوات الاميركية من العراق، وخصوصا مايتعلق باستهدافها للقطعات الامنية المتكرر”.

واضاف ان “العراق لايمكنه القبول بابقاء القوات الاميركية على اراضيه بعد ارتكابها للعديد من الجرائم، وبعضها ضد الحشد الشعبي واستهداف قطعاته بين الحين والاخر”.

واشار الى ان “القوات الاميركية لم تتوجه نحو تقديم الخدمة والعون للقوات العراقية، بل ذهبت باتجاه استهداف تلك القوات والمقدرات العراقية وخصوصا الماسكة للحدود من اجل تقديم الخدمة لداعش الارهابي”.