الاتحاد الكردستاني يطالب الكاظمي بطرح ملف الاحتلال التركي خلال زيارة اردوغان لبغداد

طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطرح ملف الاحتلال التركي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته لبغداد.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي في تصريح متلفز ان ” القصف التركي بات مسألة تقلق العراق والحكومة صامتة رغم سقوط ضحايا وتدمير قرى بالكامل”,.

واضاف ان ” الصمت الحكومي ناجم عن حالة ضعف عراقي بالتعامل مع هذا الملف وان العراق لديه العديد من الاوراق لردع القصف والعنجهية التركية”.

واوضح ان “صمت الحكومة يمهد الى تنفيذ المخطط التركي لاحتلال العديد من مناطق العراق وان على الحكومة وضع النقاط على الحروف عند زيارة اردوغان الى بغداد”