الأخبار

إقامة حفل تكريم لجرحى الحشد الشعبي الفائزين ببطولة "جريح وطن"


اقامت مديرية العلاقات العامة والخدمات الاجتماعية في هيئة الحشد الشعبي، حفل تكريم لجرحى الهيئة الفائزين ببطولة جريح وطن التي أقيمت في سوريا بحضور ورعاية رئيس الهيئة فالح الفياض.

وقال اعلام الحشد في بيان ان "مديرية العلاقات العامة والخدمات الاجتماعية في الهيئة اقامت حفل تكريم لجرحى الهيئة الفائزين ببطولة جريح وطن التي أقيمت في سوريا بحضور ورعاية رئيس الهيئة فالح الفياض.

وقد حصل الجرحى الابطال على اربع ميداليات ذهبية وأثنين برونزية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يطلق عملية (ثأر الأبطال) لتعقب فلول داعش بمناطق غربي الأنبار
إقامة حفل تكريم لجرحى الحشد الشعبي الفائزين ببطولة "جريح وطن"
مشاجرة عشائرية عنيفة في مدينة الصدر توقع 3 اصابات
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي
خبير امني : : كركوك بحاجة الى عمليات أمنية مكثفة قبل إجراء الانتخابات
الدفاع النيابية: القوات التركية البرية قد تصل حدود دهوك
زيادة التأشيرات الممنوحة للزائرين الأجانب خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين
الامن الوطني يقبض على اثنين من كبار تجار المخدرات في نينوى
النزاهة النيابية تكشف عن تحركات برلمانية بشأن ملفات الفساد
الشيخ جلال الدين الصغير : هل من المنطقي حل الحشد في العراق؟ وهل نعمة وجوده يضاهيها أي واقع او تصور اخر؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك