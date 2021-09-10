إقامة حفل تكريم لجرحى الحشد الشعبي الفائزين ببطولة "جريح وطن"

اقامت مديرية العلاقات العامة والخدمات الاجتماعية في هيئة الحشد الشعبي، حفل تكريم لجرحى الهيئة الفائزين ببطولة جريح وطن التي أقيمت في سوريا بحضور ورعاية رئيس الهيئة فالح الفياض.
وقال اعلام الحشد في بيان ان "مديرية العلاقات العامة والخدمات الاجتماعية في الهيئة اقامت حفل تكريم لجرحى الهيئة الفائزين ببطولة جريح وطن التي أقيمت في سوريا بحضور ورعاية رئيس الهيئة فالح الفياض.
وقد حصل الجرحى الابطال على اربع ميداليات ذهبية وأثنين برونزية.
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