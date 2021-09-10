خبير امني : : كركوك بحاجة الى عمليات أمنية مكثفة قبل إجراء الانتخابات

أكد الخبير الأمني أحمد الربيعي، اليوم الخميس، ان محافظة كركوك تحتاج الى عمليات عسكرية واسعة قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال الربيعي في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان” المساحة الجغرافية الواسعة لمحافظة كركوك بحاجة إلى عمليات عسكرية مكثفة من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية للقضاء على فلول تنظيم داعش الارهابي”.

واشار الى ان” تنظيم داعش الارهابي لم يعد قادراً على احتلال أراضي جديدة، ولا توجد مؤشرات على عودته”، مبينًا أن “عصابات داعش الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني”.

ولفت الربيعي الى ان ” تنظيم داعش مازال يتحرك ويخطف وينفذ هجمات بين فترة وأخرى يستهدف بها القوات الأمنية والمدنيين في مناطق مختلفة من محافظة كركوك”.

وتستعد القوات الأمنية لتنفيذ خطة واسعة تهدف لتأمين الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى في العاشر من الشهر المقبل، وتتضمن الخطة، التي تشارك فيها مختلف الصنوف الأمنية، فضلا عن فرض أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية، وتأمين نقل صناديق الاقتراع