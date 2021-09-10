خبير امني : : كركوك بحاجة الى عمليات أمنية مكثفة قبل إجراء الانتخابات

أكد الخبير الأمني أحمد الربيعي، اليوم الخميس، ان محافظة كركوك تحتاج الى عمليات عسكرية واسعة قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال الربيعي في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان” المساحة الجغرافية الواسعة لمحافظة كركوك بحاجة إلى عمليات عسكرية مكثفة من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية للقضاء على فلول تنظيم داعش الارهابي”.
واشار الى ان” تنظيم داعش الارهابي لم يعد قادراً على احتلال أراضي جديدة، ولا توجد مؤشرات على عودته”، مبينًا أن “عصابات داعش الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني”.
ولفت الربيعي الى ان ” تنظيم داعش مازال يتحرك ويخطف وينفذ هجمات بين فترة وأخرى يستهدف بها القوات الأمنية والمدنيين في مناطق مختلفة من محافظة كركوك”.
وتستعد القوات الأمنية لتنفيذ خطة واسعة تهدف لتأمين الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى في العاشر من الشهر المقبل، وتتضمن الخطة، التي تشارك فيها مختلف الصنوف الأمنية، فضلا عن فرض أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية، وتأمين نقل صناديق الاقتراع
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