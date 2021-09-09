الدفاع النيابية: القوات التركية البرية قد تصل حدود دهوك

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخمس، بان القوات التركية زادت من تدخلاتها في العراق على المستوى العسكري البري.

وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الصمت على التحرك العسكري التركي زاد من أطماع الأخير وتوغل في الأراضي العراقي حتى وصلت قطعاته البرية حدود محافظة دهوك”.

ولفت الى ان” التدخل التركي كان قديما لكن التوغل البري فضح الامر وهناك قطعات تركية راجلة في محافظات كردستان العراق وبعضها وصل حدود محافظات جديدة”.

واشار الى ان” تركيا لم تراعي في ذلك الاعتداء حق الدين الواحد وحقوق الجوار ولابد على الحكومة سلوك طرق أخرى لردع هذا التدخل السافر وعدم الوقوف متفرجة على معاناة المواطنين الذين سيطرت قطعات الجيش التركي على مناطقهم”