زيادة التأشيرات الممنوحة للزائرين الأجانب خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بزيادة التأشيرات الممنوحة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء "وجه بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية الذين يرومون زيارة العراق، عن العدد الذي تم إقراره سابقاً بسبب جائحة كورونا وظروفها القاهرة، وليزداد العدد من (40) ألف زائر إلى (80) ألف زائر".

وأضاف البيان أن "هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)؛ لما تمثله من أجواء روحانية دينية مؤمنة خالصة؛ وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى".

وقرر العراق قبل أيام، الموافقة على دخول 30 ألف زائر من ايران و10 آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق.