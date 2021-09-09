الاطاحة بشبكة متورطة بمحاولة اغتيال قيادي بالحشد الشعبي في ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، الخميس، عن الاطاحة بشبكة متورطة بمحاولة اغتيال قيادي بالحشد الشعبي في بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر ان” فريقا امنيا مشتركا نجح في الاطاحة بشبكة متورطة بمحاولة اغتيال قيادي في الحشد الشعبي عن طريق استهدفه مركبته بعبوبة لاصقة قبل ايام في بعقوبة ما ادى الى اصابته بجروح طفيفة”.

واضاف المصدر،ان” التحقيقات مستمرة مع الشبكة وسيتم اعلان نتائج التحقيقات للراي العام قريبا”.

وتشهد ديالى خروقات امنية بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف منتسبي القوى الامنية والمدنيين