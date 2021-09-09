البلداوي: ندعو مفوضية الانتخابات لوضع خطة لمراقبة آلية التصويت في مخيمات النازحين

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، من استغلال مخيمات النازحين في العملية الانتخابية وشراء اصواتهم لضعف حالتهم المادية.

وقال البلداوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن ” على الحكومة والجهات المعنية بوضع آلية ومراقبين لضمان إجراء التصويت بشفافية في المجمعات السكنية او مخيمات النازحين “.

ودعى ” مفوضية الانتخابات لوضع خطة وآلية تضمن عدم تزوير او استغلال مخيمات النازحين في العملية الانتخابية “.

وأشار الى ” ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد لانها السبيل الوحيد لعراق خالي من الفساد الاداري والمالية “.

يذكر أن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة قد حدد في وقت سابق في العاشر من تشرين الاول المقبل