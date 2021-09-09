صحة كردستان تتحدث عن وضع خطير وتدعو لاتخاذ خطوة سريعة

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان آسو حويزي، الخميس، باتخاذ خطوة سريعة تتمثل بتلقيح الكوادر التربوية والتعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال حويزي إن “الوضع الصحي في إقليم كردستان مايزال خطير جدا بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا وأيضا ارتفاع معدل الوفيات”.

وأضاف أنه “يجب اتخاذ خطوة تتمثل في تلقيح جميع أفراد الكوادر التربوية والتعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد، لتجنب الدخول في المرحلة الحرجة الحمراء”.

وحددت حكومة إقليم كردستان يوم الرابع عشر من الشهر الحالي موعدا لبداية العام الدراسي الجديد.