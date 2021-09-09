تدمير موقعين لداعش الارهابي في صحراء الانبار

أفاد مصدر أمني، الخميس، بتدمير موقعين لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية في صحراء الانبار الغربية .

وقال المصدر ان “القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بعملية اقتحام المناطق الصحراوية لقضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها تدمير موقعي ارتكاز لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية”.

وأضاف، أن “الموقعين يستخدمان من قبل داعش في عمليات الاختفاء وخزن الاسلحة ومهاجمة القوات الامنية المتمركزة في المناطق الغربية”، مبينا ان “معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من تدمير الموقعين”.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بعمليات اقتحام لمواقع ارتكاز ارهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية.