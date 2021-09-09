نائب عنه: الفتح حافظ على تماسكه وسيحظى بقدر اكبر من المقاعد

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , الخميس , ان تحالفه هو القوة السياسية الوحيدة التي حافظت على تماسكها خلال الدورة الانتخابية الحالية , مبينا ان هذا التماسك قد زاد من حظوظها في الانتخابات والمقبلة وانها سنحصل على الكثير من المقاعد .

وقال كريم في تصريح صحفي, ان ” ما تميز به تحالف الفتح عن بقية القوى السياسية هو تماسك مكوناته السياسية في حين اغلب القوى السياسية الكبيرة تعرضت الى هزات وانشطارات أدت الى ضعفها وخسارة الكثير من جمهورها ” .

واضاف ان ” البرنامج الانتخابي لتحالف الفتح بقي ثابتا وفي مقدمته الحفاظ على مبادئه في دعم الحشد الشعبي ورؤيته الاقتصادية التي تسعى الى تنشيط القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية بعيد عن الاعتماد على اقتصاد احادي الجانب ” .

وأشار كريم الى ان ” الاستبيانات التي اجراها التحالف تبين انه مازال قويا ومازال جمهورة متمسك بقيادته ولذلك فان التحالف سيحقق اكبر عدد من مقاعده الحالية ”