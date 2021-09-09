إحباط محاولة تهريب (13) حاوية مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط وإحباط محاولة تهريب (13) حاوية مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان ان "أبطال منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمتابعة من رئيس الهيأة تمكنوا من ضبط (١٣) حاوية مخالفة بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق وتشكيل لجنة لهذا الغرض".

واضافت انه "ومن خلال الكشف على الحاوية المضبوطة تبين أنها (9) حاويات تحتوي على خطوط إنتاجية وحاوية عدد (2) شاي وحاوية عدد (1) سقوف ثانوية وحاوية عدد (1) مرمر لتجاوزها المدة القانونية، حسب قانون الكمارك وتعد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

ولفتت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".