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التربية تعلن نجاح الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الاعدادي


أعلن وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، اليوم الخميس، انتهاء الامتحانات النهائية لمرحلة "السادس الاعدادي" بنجاح كبير كونه يتحقق في ظل ظروف استثنائية ما زال العراق يمر بها بسبب انتشار وباء كورونا".

وذكر الدليمي في بيان ، "اتقدم بوافر الشكر والتقدير للجنة التربية النيابية واللجنة الدائمة للامتحانات والأجهزة الأمنية كافة وأبطال الجيش الأبيض والوزارات الساندة، فضلاً عن المديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات ومديري المراكز الامتحانية والهيئات التدريسية والتعليمية وجهاز الاشراف التربوي والموظفين الاداريين وأولياء الأمور على جهودهم الطيبة المخلصة في نجاح هذه الامتحانات التي لولاهم ما كانت الامتحانات قد سارت بهذه الوتيرة الايجابية والانسيابية الرائعة".

وعبر الوزير عن "امنياته لجميع الطلبة النجاح والموفقية في مسيرتهم العلمية وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة".

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